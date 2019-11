NJ Ayuk lance officiellement son deuxième livre, Billions at Play: L'avenir de l'énergie africaine et la conclusion d'accords

NJ Ayuk, au Cap, président-directeur général de Centurion Law Group et président de la Chambre africaine de l'énergie (https://EnergyChamber.org/), a officiellement procédé au lancement de son deuxième livre, « Des milliards en jeu : L’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique. »

Lors d'une cérémonie d'inauguration, Ayuk a reçu en tant qu'invité d'honneur S.E Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale; Hon. Abdirashid Mohammed Ahmed, ministre du Pétrole de la République fédérale de Somalie ; Kola Karim, directeur général du groupe Shoreline Energy et René Awambeng, responsable mondial des relations clientèle chez Afreximbank.

Dans Des milliards en jeu, Ayuk place le secteur de l’énergie au centre de la croissance économique future du continent et fait valoir que le secteur pétrolier et gazier est bien placé pour inverser le discours sur l’Afrique. Plus de 100 invités étaient présents pour célébrer la sortie de ce qui est maintenant le best-seller de l’énergie en Afrique, déjà le numéro un sur Amazon.

« Des milliards en jeu est une feuille de route pour que les Africains puissent construire un avenir inclusif », a déclaré Nj Ayuk lors de la cérémonie. « Il articule les voix et les aspirations de millions d'Africains et reflète le meilleur de ce que notre industrie pétrolière et gazière et ses dirigeants peuvent faire pour notre continent. »

Des milliards en jeu est devenu numéro un sur Amazon dans plusieurs catégories seulement quelques jours après sa sortie, ce qui en fait l’un des best-sellers de l’énergie en Afrique.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/nj-ayuk-offi...