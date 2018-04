Nairobi accueille la réunion stratégique régionale de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU A frique)

La réunion stratégique régionale de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) ([http://AfriqueLocale.org](http://afriquelocale.org/)) pour la région Afrique de l’est aura lieu à l’Hôtel Intercontinental à Nairobi, au Kenya, les 9 et 10 avril 2018. La réunion est organisée par CGLU Afrique, l’organisation panafricaine et la voix unie assurant la représentation des… Read more on […]

La réunion stratégique régionale de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afriq...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...