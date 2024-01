Namibie : TotalEnergies augmente ses participations dans les blocs offshore 2913B et 2912

TotalEnergies a signé avec Impact Oil and Gas Namibia (Pty) Ltd (« Impact ») un accord en vue d’acquérir des participations supplémentaires de 10,5 % sur le bloc 2913B et de 9,39 % sur le bloc 2912, opérés par TotalEnergies en Namibie.



TotalEnergies a l'intention de partager cette participation supplémentaire avec son partenaire stratégique et membre du consortium, QatarEnergy. Après la finalisation de ces transactions, qui seront soumises aux approbations usuelles de tiers dont les autorités namibiennes et les partenaires du consortium,



La société détiendrait une participation de 45,25 % sur le Bloc 2913B qui contient la découverte de Venus, et une participation de 42,5 % sur le Bloc 2912. Impact conservera une participation de 9,5 % sur chacun des permis. En vertu de cet accord, Impact sera remboursé des coûts précédemment déboursés au titre de ses participations, avec un versement de 99 millions de dollars au closing.



Par ailleurs, Impact bénéficiera d’un portage des coûts liés à ses participations restantes qui sera remboursé dès réception par Impact des premiers revenus de production d’hydrocarbures, via un mécanisme de remboursement basé sur sa quote-part de production.



« Cette transaction augmente non seulement nos intérêts dans la découverte de Vénus et les prospects restants sur ces blocs, mais elle représente également une étape majeure en vue du développement de Vénus en consolidant le partenariat et en sécurisant le financement de tous les partenaires, ce qui apportera de la valeur à toutes les parties prenantes », a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies.