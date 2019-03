Nashwa Al Ruwaini reçoit un doctorat honorifique d'Oxford

Dr. Nashwa Al-Ruwaini a reçu hier un doctorat honorable en Administration des Affaires et en Etudes de Gestion de la part de l'Université d'Oxford pour les Recherches et les Etudes de Doctorat, l'un des plus anciens établissements d'enseignement en Europe et dans le monde. Ce titre lui a été décerné en reconnaissance de ses exploits exceptionnels dans le domaine des médias et son succès en tant qu'entrepreneuse.



La cérémonie de remise des prix a rassemblé les hauts responsables et les médias, ainsi que la famille et les amis de la lauréate. Elle s'est déroulée sous la tente Al Majlis sur l'île Al Hudayriat. Elle a été entamée par un discours lancé par le Professeur Dr. Al Mutassem Bellah Alshaikh Issa, Doyen de la Faculté des Recherches et des Etudes Internationales à l'Université d'Oxford pour les Etudes de Doctorat, membre du Haut comité et Président d'European and Business Fellowship Foundation. Tout d'abord, Dr. Al Mutassem a souhaité la bienvenue au public puis a présenté Dr. Ruwaini, soulignant qu'elle a réussi à s'épanouir dans les domaines des médias et des affaires et à réaliser d'innombrables succès et exploits qui ont grandement contribué au développement de ces secteurs. Il a ajouté aussi qu'elle dirige actuellement Pyramedia Group, l'un des groupes d'entreprises les plus prospères de la région.



Le professeur Dr. Alshaikh Issa a également déclaré que Dr. Nashwa Al Ruwaini avait réussi, au cours de nombreuses années de travail continu, à changer le stéréotype sur les femmes au Moyen-Orient, et qu'en dépit de l'émergence de femmes leaders dans le secteur des médias, Dr. Nashwa Al Ruwaini sera à l’avant-garde du secteur, puisqu'elle a été pionnière dans plusieurs projets médiatiques et a témoigné un succès retentissant en tant que présentatrice TV, productrice et PDG de la société Pyramedia pour le conseil médiatique et la Production. Il a ajouté que l'Université d'Oxford des Recherches et des Etudes de Doctorat considère Dr Nashwa Al Ruwaini un exemple à suivre grâce à son large éventail d'exploits réalisés. Et, c’est pour cette raison que l'Université est honorée de lui décerner son doctorat honorifique.



"C’est un grand honneur pour moi de recevoir ce titre honorifique de la part de l'Université d'Oxford des Recherches et des Etudes de Doctorat. Je suis extrêmement ravie de l’accepter et je veux le dédier aux Émirats Arabes Unis et à la Mère des Émirats, Son Excellence Cheikha Fatima Bint. Mubarak, Présidente de l'Union générale des Femmes, Présidente du Conseil Suprême de la Maternité et de l'Enfance et Présidente de la Fondation pour le Développement de la Famille, qui a mis en place une plateforme de soutien permettant aux femmes des Émirats Arabes Unis de réaliser des succès sur le plan local, régional et international", a souligné Dr. Al Ruwaini, PDG et membre du Conseil d’administration à Pyramedia Group.



Dr. Al Ruwaini a ajouté : "Je suis heureuse de rencontrer aujourd'hui une élite de hauts responsables, de personnalités académiques et de chercheurs. Et, je suis ravie que mes années de travail acharné soient rigoureusement appréciées, surtout que j'ai eu la possibilité de transmettre un message à un établissement de classe mondiale comme Oxford. Ce message révèle en effet que l'environnement des affaires aux Émirats Arabes Unis est un gage de succès, et que nous sommes capables de s'engager facilement dans des compétitions aux niveaux régional et international".