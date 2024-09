INTERNATIONAL Nations-Unies/Sommet de l’Avenir : une vision audacieuse pour la coopération mondiale malgré les divergences

Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 25 Septembre 2024



En marge de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies qui se tient à New-York, le Sommet de l’Avenir présente une opportunité exceptionnelle de changement, qui offre une plateforme pour s'engager en faveur de solutions innovantes.

En effet, le Sommet de l’Avenir vise à créer des cadres internationaux qui répondent mieux aux réalités du 21ème siècle, préparant le monde à affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. En tant que communauté mondiale, nous avons la responsabilité de tracer une meilleure voie.



La collaboration peut construire un avenir plus pacifique, juste, inclusif, durable et prospère. L'Assemblée générale des Nations-Unies a adopté la résolution Pacte pour l'avenir, accompagnée du Pacte numérique mondial et de la Déclaration sur les générations futures.



Cet accord ambitieux, adopté par l'Assemblée générale des Nations-Unies, vise à revitaliser la pertinence et l'efficacité de l'ONU au 21ème siècle, malgré les critiques constantes, quant à sa capacité à prévenir les conflits et à demander des comptes aux contrevenants. Alors que la Russie et l’Iran faisaient partie des sept pays opposés au « Pacte pour l’avenir », ils n’ont pu empêcher son adoption lors du sommet qui s’est tenu dimanche et lundi derniers.



Qu'est-ce que le Pacte pour l'avenir ?

L’ONU décrit ce Pacte comme une « déclaration historique » visant à améliorer l’avenir des générations à venir. Le document met l’accent sur des progrès plus rapides vers les Objectifs de développement durable (ODD) et les engagements de l’Accord de Paris sur le changement climatique. Il s'engage également à s'attaquer aux causes profondes des conflits, et à accélérer les progrès en matière de droits de l'homme, en particulier les droits des femmes.



Deux annexes soutiennent le Pacte : l'Impact numérique mondial, qui se concentre sur la réglementation de l'intelligence artificielle (IA), et la Déclaration sur les générations futures, qui plaide en faveur des politiques garantissant le bien-être des générations futures. « Nous sommes ici pour sortir le multilatéralisme du gouffre », a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soulignant la nécessité d'un accord et d'une action.



Selon Richard Gowan, directeur de Crisis Group à l'ONU, le Pacte couvre diverses questions avec différents degrés d'ambition. Certaines initiatives, comme la révision des opérations de maintien de la paix de l’ONU, sont plus réalisables, tandis que des objectifs comme le désarmement nucléaire sont largement symboliques.



Le Pacte trace-t-il une voie claire pour atteindre ses objectifs ?

Pas entièrement, comme de nombreuses résolutions de l’ONU, le Pacte pour l’Avenir est rempli de nobles ambitions, mais nécessite des mesures plus spécifiques pour sa mise en œuvre. Il promet d’éradiquer la faim, de combler les déficits financiers mondiaux, de parvenir à l’égalité des sexes et de protéger l’environnement, mais il fournit peu de détails sur la manière dont ces objectifs seront atteints.



Alors que les conflits à Gaza, en Ukraine et au Soudan persistent, l'accord réaffirme le soutien de l'ONU à la Cour internationale de Justice (CIJ). Cependant, il ne précise pas comment l’Organisation garantira le respect de ses règles, en particulier dans des cas comme le conflit israélien en cours à Gaza.



Le Pacte réitère également les engagements en faveur du désarmement et du rétablissement de la confiance dans les institutions mondiales, en les rendant plus représentatives, en particulier pour l'Afrique, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine.



Mais, il ne propose aucune mesure concrète pour réaliser ces réformes. En outre, il appelle à réformer les systèmes financiers internationaux, à améliorer les réponses aux crises mondiales et à améliorer la coopération dans l’espace.



Cependant, les grandes nations disposant d’un droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU restent à l’abri d’une responsabilité importante. Bien que l’accord vise à renforcer la réponse du Conseil de sécurité des Nations-Unies et à revitaliser le travail de l’Assemblée générale des Nations-Unies, il manque de mécanismes spécifiques pour y parvenir.



Gowan note que même si de nombreux pays en développement ont joué un rôle plus important dans l’élaboration de l’accord que dans les précédents processus de réforme de l’ONU, des nations puissantes comme les États-Unis ont néanmoins maintenu leur influence sur des questions cruciales, telles que le système financier.



« L’accord n’est peut-être pas parfait et n’a pas l’urgence nécessaire pour faire face aux crises mondiales auxquelles nous sommes confrontés », déclare Gowan. « Mais dans le sombre environnement géopolitique actuel, le fait que les diplomates soient parvenus à un accord est une étape positive. »



Pourquoi y a-t-il eu une opposition ?

Des pays comme la Russie, l’Iran, la Corée du Nord et la Syrie ont exprimé leurs inquiétudes quant à leur souveraineté nationale et à leur intervention extérieure. Ils ont proposé un amendement soulignant que l'ONU ne devrait pas s'immiscer dans les affaires intérieures des États membres.



Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine a accusé l’Allemagne et la Namibie, qui ont coordonné l’accord, de promouvoir un agenda occidental et de ne pas tenir compte des appels de la Russie à des négociations intergouvernementales. Alors que la Russie a pris ses distances par rapport au document, la République du Congo et le Mexique ont rejeté les amendements proposés, permettant ainsi à l'accord de se poursuivre.



Selon Gowan, la Russie a mal calculé sa position et a été confrontée à une défaite publique en ne retirant pas son amendement. Malgré ses inquiétudes, l’accord a progressé avec un large soutien international.









