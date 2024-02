INTERNATIONAL Nations-Unies : début de la 62ème session de la Commission du développement social

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant. - 6 Février 2024



La 62ème session de la Commission du développement social (CSocD62) se déroule du 5 au 14 février 2024, dans la salle de conférence 4 du siège des Nations Unies, à New York.

Cet événement annuel constitue une plate-forme essentielle, permettant aux dirigeants du monde, aux décideurs politiques et aux parties prenantes, de délibérer sur les questions clés liées au développement social.



La session de cette année se concentre sur « La promotion du développement social et de la justice sociale, à travers des politiques sociales visant à accélérer les progrès dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030, et à atteindre l'objectif primordial d'éradication de la pauvreté ».



Thème prioritaire : Répondre aux principales préoccupations

Le thème choisi souligne le lien vital entre le développement social et la justice sociale en tant que fondement de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). Il souligne le rôle des politiques sociales dans l’accélération des progrès vers l’Agenda 2030 et, à terme, l’éradication de la pauvreté. Ces questions sont au cœur des préoccupations du Conseil international de la protection sociale (CIPS), et leur participation active aux travaux de la Commission est cruciale.



Responsabilités de la Commission

En tant que commission fonctionnelle du Conseil économique et social, la Commission du développement social examine les questions liées au suivi et à la mise en œuvre de la Déclaration de Copenhague sur le développement social, et du Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social. Par ailleurs, elle aborde les résultats de la vingt-quatrième session extraordinaire de l'Assemblée générale, garantissant l'engagement mondial en faveur du développement social.



Questions émergentes

En plus du thème prioritaire, la CSocD62 se concentrera sur la question émergente : « L'influence de la transformation numérique sur la croissance et le développement inclusif : une voie vers la justice sociale ». Cela met en évidence le paysage en constante évolution du développement social à l’ère du numérique. Bien plus, la Commission commémorera le trentième anniversaire de l'Année internationale de la famille, reconnaissant son importance dans le contexte du développement social mondial.



Engagement de la société civile

Le Comité des ONG sur le développement social joue un rôle crucial en engageant la société civile dans les discussions sur les questions de développement social. Le Comité organise un forum de la société civile le 9 février 2024, conjointement avec l'UNDESA-DISD, le Comité des ONG sur le développement social et la Fondation Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Ce forum sert d'espace aux ONG du monde entier, pour partager des idées, collaborer sur des documents de position et contribuer activement aux discussions de la Commission.



Nairobi accueille la Conférence mondiale sur le travail social en 2026

Parallèlement au CSocD62, une annonce importante a été faite concernant la Conférence mondiale sur le travail social et le développement social en 2026. La ville de Nairobi, au Kenya, a été choisie comme ville hôte de cet événement prestigieux. Le comité tripartite, composé de l'Association internationale des écoles de travail social (IASSW), du CIAS et de la Fédération internationale des travailleurs sociaux (IFSW), s'est dit ravi d'avoir choisi Nairobi comme plaque tournante pour les praticiens mondiaux du travail social et du développement. La conférence vise à fournir une plate-forme pour partager des expériences, favoriser le dialogue et développer des stratégies pour relever les défis sociaux contemporains.



Conclusion

La CSocD62 marque un moment critique pour que les dirigeants mondiaux, les décideurs politiques et la société civile, se réunissent et abordent les questions urgentes en matière de développement social. Le thème choisi reflète un engagement à favoriser la justice sociale et à accélérer les progrès vers les ODD. L'annonce parallèle de Nairobi, comme ville hôte de la Conférence mondiale sur le travail social de 2026, souligne encore davantage l'engagement de la communauté internationale à faire progresser le travail social et le développement à l'échelle mondiale.

Au fur et à mesure que la Commission progresse, les discussions et les résultats devraient contribuer de manière significative à l'engagement mondial en faveur de la justice sociale et du développement. La diffusion en direct du CSocD62 est accessible sur UN Web TV.







