INTERNATIONAL Nations Unies : la 68ème session de la Commission de la condition de la femme aura lieu du 11 au 22 mars 2024

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 10 Mars 2024



C’est le plus grand rassemblement annuel des Nations Unies, consacré à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. Il réunira des représentants des États membres, des entités des Nations Unies et des organisations non gouvernementales du monde entier, accréditées par le Conseil économique et social des Nations Unies.

Cette année, l'événement se concentre sur le thème : « Accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et filles en luttant contre la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective de genre. »



La Commission de la condition de la femme (CSW) est le principal organisme intergouvernemental mondial, dédié à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Créée en 1946 par la résolution 11(II) du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), la CSW joue un rôle crucial dans la défense des droits des femmes dans le monde entier, en documentant leurs réalités et en façonnant des normes mondiales sur l'égalité des sexes et l'autonomisation.



À une époque où le monde se trouve à un tournant critique, pour l'égalité des sexes, avec 10,3 % des femmes dans le monde vivant dans une pauvreté extrême, et où les progrès vers l'élimination de la pauvreté progressent plus lentement que nécessaire, pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, la 68ème session de la Commission de la condition de la femme (CSW68) vise à s'attaquer à ces problèmes urgents.



L'événement souligne le besoin immédiat d'investissements, avec des données montrant un besoin de 360 milliards de dollars supplémentaires par an, pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, dans le cadre des principaux objectifs mondiaux. Cette année, alors que des millions de personnes exercent leur droit de vote dans le monde, nous avons une occasion unique d’appeler à investir davantage dans l’égalité des sexes.



La CSW68 cherche à trouver des solutions pour éradiquer la pauvreté des femmes, en mettant l'accent sur l'investissement dans des politiques et des programmes qui s'attaquent aux disparités entre les sexes, et favorisent l'action et le leadership des femmes. De tels investissements ont le potentiel de sortir plus de 100 millions de femmes et de filles de la pauvreté, de générer près de 300 millions d’emplois d’ici 2035 et d’augmenter considérablement le Produit intérieur brut (PIB) par habitant dans toutes les régions.



L'ordre du jour de l'événement comprend une série de sessions et de forums visant à faciliter les discussions, les partenariats et les initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes :



1. Séance d'ouverture :

● Date : 11 mars 2024

● Heure : 10h00 – 13h00

● Description : La séance d'ouverture comprendra l'élection du bureau, l'adoption de l'ordre du jour et un débat général sur le suivi de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale.



2. Événement Génération Egalité (CSW68) :

● Date : 11 mars 2024

● Heure : 11h30 - 12h45

● Description : Organisé par Génération Égalité d'ONU Femmes et la Coalition d'action pour la justice et les droits économiques, cet événement explorera des approches et des solutions innovantes, pour financer la justice et les droits économiques des femmes, et éradiquer la pauvreté des femmes.



3. Forum des jeunes :

● Date : 15-17 mars 2024

● Description : ONU Femmes organisera chaque année un Forum des jeunes de la CSW, pour impliquer les jeunes dans la Commission, en leur fournissant une plate-forme pour interagir avec les décideurs politiques et exprimer leurs priorités.



4. Financement des systèmes de protection sociale et de soins :

● Date : 18 mars 2024

● Heure : 15 heures – 16h15

● Description : Un panel de haut niveau discutera de la manière dont la protection sociale peut promouvoir les droits de l'homme, l'égalité des sexes et éradiquer la pauvreté, en particulier face aux crises et aux chocs.



5. Réunion CSW68 sur les partenariats multipartites :

● Date : 20 mars 2024

● Heure : 15 heures – 16h15

● Description : ONU Femmes organisera un événement parallèle de haut niveau, pour mettre en lumière les partenariats multipartites susceptibles d'accélérer les progrès en matière d'égalité des sexes.



La CSW68 rassemble des gouvernements, des organisations de la société civile, des universitaires et des militants du monde entier, pour convenir des mesures et d'investissements qui mettront fin à la pauvreté des femmes et réaliseront l'égalité des sexes. Il offre une occasion importante de résoudre ces problèmes et d'accélérer les progrès vers l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde entier.







Dans la même rubrique : < > Russie-RDC : projet d'accord de coopération militaire entre les deux pays Tchad : le Premier ministre Dr Succès Masra reçu à Matignon Arabie saoudite : une réussite avec plus de 100 millions de touristes en 2023 Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)