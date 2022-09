INTERNATIONAL Nations-Unies : un sommet sur la transformation de l’éducation a eu lieu à New York

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant. - 22 Septembre 2022



Les assises de trois jours, axées sur la mobilisation, les solutions et le leadership, se sont tenues en marge de la 77ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

Les chefs d'État et de gouvernement ont présenté leurs déclarations nationales d'engagement à l’occasion du Sommet sur la transformation de l’éducation qui s’est tenu à New York du 16 au 19 septembre 2022.



Cet événement a eu lieu sous forme d’une table ronde des dirigeants mondiaux. En outre, un petit nombre d'ateliers thématiques ont été organisés pour mettre en évidence, les impératifs inhérents aux différents domaines de la réforme de l'éducation.



La déclaration des jeunes du Sommet et la déclaration du secrétaire général des Nations-Unies António Guterres, pour la transformation de l'éducation ont également été présentées lors de la journée du Sommet.



Sommet

Le sujet crucial du financement créatif de l'éducation a été abordé par le secrétaire général António Guterres et Gordon Brown, qui est son envoyé spécial pour l'éducation mondiale. Il a souligné que « le monde est témoin de plusieurs crises » et que les particuliers, les entreprises et les gouvernements du monde entier sont tous en difficulté financière.

En outre, deux tiers des pays ont réduit leurs budgets d'éducation, depuis le début de la pandémie du Covid-19, mais il a souligné que l'éducation est la pierre angulaire des sociétés stables, riches et pacifiques.



« Réduire les investissements, c'est pratiquement garantir des problèmes plus graves à l'avenir. Nous devons injecter plus, et non moins, d'argent dans les systèmes éducatifs », a déclaré le haut fonctionnaire des Nations-Unies. Il a expliqué que si les pays les plus riches peuvent obtenir des fonds de sources nationales, le problème du coût de la vie touche de nombreux pays pauvres.



Mécanisme de financement

Il a poursuivi en soulignant l'importance de la Facilité internationale de financement pour l'éducation, qui permet de garantir le financement des pays à revenu moyen inférieur, où vivent 700 millions d'enfants non scolarisés, ainsi que la grande majorité des enfants déplacés et réfugiés dans le monde. Selon le chef de l'ONU, la Facilité est un outil permettant d'étendre les ressources dont disposent les banques multilatérales pour fournir un financement abordable de l'éducation, plutôt qu'un tout nouveau fonds.



« Nous prévoyons qu'il se transformera à terme en un centre de 10 milliards de dollars pour l'éducation des jeunes de demain », a-t-il déclaré. Le Partenariat mondial pour l'éducation, et d'autres outils offrant des subventions et d'autres formes d'aide, viendront le compléter et coopérer avec lui.



Deuxième jour

La secrétaire générale adjointe des Nations-Unies, Madame Amina J. Mohammed, a ouvert la deuxième journée du Sommet, baptisée « Journée des solutions », et a résumé l'importance de la réforme des programmes, de l'équité et de l'inclusion, ainsi que de l'innovation éducative. Nous avons toutefois besoin d'un financement plus important et de meilleure qualité, a-t-elle ajouté. Comme nous ne pouvons pas y arriver avec un simple air frais, nous avons besoin de carburant.



La mise à l'échelle des programmes doit se faire avec « un sentiment d'urgence », a-t-elle déclaré, et elle a décrit l'éducation comme « un vaste écosystème » qui soutient de nombreux autres objectifs admirables. Nous savons déjà ce qu'il faut faire, alors arrêtez de lancer d'autres projets pilotes, a-t-elle dit.



Troisième jour

Deux domaines d'activité interconnectés soulevés lors de la session du troisième jour

La session Spotlight du troisième jour visait spécifiquement à mobiliser un engagement politique fort et un partenariat pour une action au plus haut niveau afin de transformer l'éducation pour qu'elle réalise pleinement son potentiel de transformation de la société vers un monde juste, pacifique, sain et durable.



Cet objectif a été atteint en partie en renforçant l'accent mis sur deux domaines interconnectés : 1. S'attaquer à la crise climatique et environnementale

2. Encourager les citoyens du monde à être éthiques et socialement responsables. Ces deux domaines d'activité sont étroitement liés et se complètent.



En outre, l'écologisation de l'éducation comprendrait l'apprentissage et l'engagement sur des questions telles que la justice climatique, les droits de l'homme à des environnements sains, les impacts sexués du changement climatique, le déni du climat et la désinformation, et les conflits induits par le climat, qui sont étroitement liés à l'éducation à la citoyenneté mondiale.



Des citoyens autonomes et égaux contribuent aux efforts mondiaux visant à promouvoir la justice sociale et à lutter contre l'inégalité entre les sexes et d'autres problèmes de durabilité. Cette discussion de haut niveau générera un élan crucial pour changer la qualité et la pertinence de l'éducation dans la société d'aujourd'hui, étant donné l'urgence des préoccupations environnementales mondiales.



La crise mondiale de l'éducation - une crise de l'équité et de l'inclusion, de la qualité et de la pertinence - est à l'origine de la convocation du sommet « Transformer l'éducation ». L'avenir des enfants et des adolescents du monde entier est gravement compromis par cette crise, qui est souvent graduelle et passe inaperçue.



Le sommet offre une chance unique de placer l'éducation au sommet de l'agenda politique international, de mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité et les solutions pour compenser les pertes d'apprentissage causées par l'épidémie, et de planter les graines pour transformer l'éducation dans un monde qui change rapidement.



Souvent lente et invisible, cette crise a un impact dévastateur sur l'avenir des enfants et des jeunes dans le monde entier et les progrès vers les objectifs de développement durable liés à l'éducation sont mal engagés. Si rien n'est fait pour y remédier, ses effets négatifs sur notre quête collective de paix, de justice, de droits de l'homme et de développement durable se feront sentir pendant des décennies.



Les principaux résultats attendus du sommet

Les principaux résultats attendus du sommet sont les suivants :

1) des engagements nationaux et internationaux pour transformer l'éducation ;

2) un plus grand engagement public autour de la transformation de l'éducation et un plus grand soutien à celle-ci ;

et 3) une déclaration de vision du Secrétaire général sur la transformation de l'éducation.



Dans le cadre des préparatifs du Sommet de l'avenir envisagé par les Nations Unies, la déclaration du secrétaire général sera officiellement présentée comme une contribution aux discussions intergouvernementales sur l'avenir de l'éducation. Pour assurer un suivi efficace à tous les niveaux, elle alimentera également les travaux du Comité directeur de haut niveau SDG4-Education 2030.







