Naufrage en RCA : Un drame qui endeuille la Centrafrique, l'ancien Premier ministre Anicet G. Dologuele plaide pour une prise en charge des victimes

Anicet G. Dologuele, ancien Premier ministre de la Centrafrique, a exprimé sa tristesse sur Twitter et a appelé le gouvernement à prendre en charge les frais des obsèques et des soins des blessés. Il a également demandé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame.



L'Union africaine (UA) a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple centrafricains.



Emile-Gros-Raymond Nakombo, président de la Délégation spéciale de la Ville de Bangui, a également exprimé sa tristesse et a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Il a appelé à un élan de solidarité nationale pour soutenir les victimes et leurs familles.



Ce nouveau naufrage meurtrier met en lumière la dangerosité de la navigation sur les rivières en Centrafrique, souvent empruntée par des embarcations surchargées et peu sûres. Il est important que les autorités prennent des mesures pour renforcer la sécurité de la navigation fluviale et éviter de nouveaux drames.