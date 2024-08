Nécrologie : Décès de Dr Noël Djemadji Oudjiel, le premier dermatologue tchadien

Dr. Noël Djemadji Oudjiel, le tout premier dermatologue du Tchad, s'est éteint après avoir consacré sa vie à la médecine dans son pays. Souffrant depuis un certain temps, Dr Noël est décédé dans la nuit du mercredi 21 août 2024 à N'Djamena, laissant derrière lui une veuve et trois enfants.



Cet homme remarquable, connu pour sa charité, son accueil chaleureux et son sourire, a touché de nombreuses vies au cours de sa carrière. Mais, comme pour tous les hommes, ses jours sur terre étaient comptés. Dr. Noël Djemadji Oudjiel a maintenant pris sa retraite éternelle.