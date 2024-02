Nécrologie: Décès du président namibien Hage Geingob

« C'est avec une grande tristesse et un grand regret que je vous informe du décès de notre bien-aimé Dr. Hage G. Geingob, le président de la République de Namibie, aujourd'hui, dimanche 4 février 2024, à 00h04 à l'hôpital Lady Pohamba où il recevait un traitement médical de la part de son équipe médicale. Il était accompagné de sa chère épouse, Mme Monica Geingos, et de ses enfants.



Comme je vous l'ai indiqué hier, l'équipe médicale a fait de son mieux pour aider notre Président à se rétablir. Malheureusement, malgré leurs efforts déterminés, le président Geingob est décédé.



Mesdames et Messieurs de Namibie, notre nation a perdu un éminent serviteur du peuple, une icône de la lutte de libération, le principal architecte de notre constitution et le pilier de la maison namibienne. En ce moment de profonde tristesse, j'exhorte la nation à rester calme et unie pendant que le gouvernement prend toutes les dispositions, préparations et protocoles nécessaires. D'autres annonces seront faites à cet égard. Tout en gardant la famille éplorée du président et vous, chers camarades de Namibie, dans nos pensées et nos prières, le cabinet se réunira immédiatement pour prendre les dispositions nécessaires. Que l'âme de notre bien-aimé Dr. Hage G. Geingob repose dans une paix éternelle », a déclaré la présidence namibienne dans un communiqué dimanche.



Pour rappel, Hage Geingob, qui présidait la Namibie depuis 2014, avait déjà connu des problèmes de santé, y compris avant son arrivée au pouvoir. En 2013, il avait été opéré du cerveau. L’an dernier, il avait été opéré de l’aorte en Afrique du Sud.