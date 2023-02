Netanyahu : "nous allons faire passer les relations entre Israël et le Tchad à de nouveaux niveaux"

Netanyahu a exprimé son enthousiasme de renforcer les relations entre les deux pays en déclarant : "Nous considérons les relations entre Israël et le Tchad comme extrêmement importantes - un grand pays au cœur de l'Afrique. Nous voulons les faire passer à de nouveaux niveaux, à de nouveaux sommets."



Il a ajouté que la coopération entre Israël et le Tchad peut aider à faire progresser les relations entre les deux pays, ainsi qu'à renforcer la présence d'Israël en Afrique et celle de l'Afrique en Israël. Les deux pays ont des objectifs communs en matière de sécurité, de prospérité et de stabilité.



L'ouverture de l'ambassade du Tchad en Israël représente un pas en avant important pour renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays, expliquent des sources diplomatiques. Les dirigeants israéliens et tchadiens sont optimistes quant à l'avenir de leur coopération diplomatique, qui sera bénéfique pour leurs deux nations.