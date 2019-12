Network International dévoile un White Paper qui démontre l’acceptation des paiements en Afrique comme un point d'inflexion offrant d’immenses opportunités au secteur des services financiers

Network International (https://www.Network.ae/), le leader en solution de paiement pour le commerce digital au Moyen-Orient et en Afrique, a publié une étude soulignant les tendances qui positionne l’acceptation des paiements comme étant le point d’inflexion de la croissance en Afrique. L’étude s’appuie, en outre, sur ses conclusions pour décrire les opportunités stratégiques qui s’offrent aux banques dans la région.

Intitulé Payment Acceptance in Africa (L’Acceptation des Paiements en Afrique), le White Paper est le fruit de travaux de Network International visant à soutenir l’inclusion financière. La croissance de l’adoption des paiements numériques et l’augmentation d’ouverture de comptes bancaires offre aux institutions financières de nouvelles opportunités de déployer des solutions fintech innovantes, des facilités de crédit pour les PME et des services bancaires de détail pour une population mondiale de plus en plus ‘bancarisée’.

Sur la base des recherches de Network International dans neuf marchés africains, l’étude détaille les principaux piliers de la croissance des comptes bancaires (41% des adultes en possèdent un aujourd’hui), des terminaux de payement (hausse annuelle de 26%) et des transactions par carte (hausse annuelle de 61%). L’étude souligne également les opportunités inexploitées, les transactions se concentrant actuellement sur les secteurs du voyage et des divertissements, et dans les grandes villes.

Andrew Key, Directeur Général de Network International pour l’Afrique, a déclaré : « Le White Paper de Network International révèle que les montants traités par les systèmes de paiement en point de vente ne représentent que 5% du PIB en Afrique, contre plus de 30% dans d’autres pays. Réduire cet écart offrirait à l’Afrique un potentiel de développement économique considérable. Nos recherches montrent également une opportunité inexploitée croissante grâce à l'accroissement rapide de la bancabilité de la population africaine, en partie grâce à l'engagement numérique de la clientèle et des entreprises avides de technologie, en plus de la baisse des coûts du matériel informatique, des tarifications sophistiqués et des technologies plus flexibles. »

Le White Paper Payment Acceptance in Africa démontre que le secteur bancaire africain se trouve à la croisée des chemins : un moment historique où les institutions financières ont la possibilité de transformer leur interaction avec la population non bancarisée, leur engagement avec les PME et leur soutien aux petites entreprises dans les secteurs à fort taux d'emploi comme l'agriculture où les opportunités sont considérables.

L’étude suggère de multiples opportunités pour le secteur bancaire, notamment :

Rentabiliser l’acceptation des paiements en réduisant les coûts, en créant de nouvelles sources de recettes et en augmentant le volume des services ;

Créer un « effet de halo » du côté des émetteurs en créant davantage d’occasions d’utilisation et en fidélisant la clientèle, l’augmentation du nombre de commerçants se traduisant par l’augmentation des opportunités d’utilisation de produits d’émission, accroissant ainsi les revenus issus des transactions ;

Alimenter le flux de passifs et de devises fortes allant vers les banques ;

Transformer la façon dont les particuliers interagissent avec leur banque et encourager un engagement plus fort à l’égard de la marque de la banque ;

Soutenir la croissance de l'octroi de crédits efficaces aux entreprises et aux particuliers ;

Créer un nouveau canal de distribution grâce à une technologie flexible permettant d'offrir des services supplémentaires ;

Network International est à l’avant-garde de ces changements et collabore avec ses clients pour commercialiser sa nouvelle gamme de solutions N-GeniusTM à partir de 2020.

Pour accéder à la version intégrale du White Paper ‘Payment Acceptance in Africa’, cliquez ici (https://bit.ly/2DD6Y8t)

