Ngarmbatina Lamane : "ce Jean Ping tchadien se croit plus Roi que le Roi parce qu'il a un petit carnet d'adresse"

"L'UA dit quelque chose et son contraire. À l'avènement du CMT le 20 avril 2021, l'UA a conduit une mission qui a séjourné dans notre pays. Cette mission a rendu son rapport et l'UA a déclaré dans sa charte africaine et de la démocratie (article 25) que tous les dirigeants de la transition sont électeurs et éligibles, et que le cas du Tchad est une situation particulière et singulière, qu'il n'y a jamais eu de coup d'État au Tchad", explique Ngarmbatina Lamane.



Selon lui, "ce discours de l'UA est un discours de va-t-en-guerre. Cette décision ne nous engage pas. Elle est subjective, pas objective. Nous savons qui dirige l'UA. C'est ce Jean Ping tchadien qui se croit plus Roi que tous les Rois parce qu'il a un petit carnet d'adresse, et il pense user de sa position pour sanctionner arbitrairement le Tchad. Mais nous allons tirer toutes les conséquences de cette décision".



Et d'ajouter : "cette décision est de nul effet et non avenue. (...) La commission a donné 24 mois comme délai de prolongation de la transition. Nous trouvons que ce délai est raisonnable. Parlant de l'éligibilité, tous les dirigeants de la transition, au sortir du dialogue, sont électeurs et éligibles".