Niger : 31 terroristes éliminés lors d'une opération dans le sud-ouest

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont également réussi à s'emparer de l'arsenal des combattants, notamment des fusils d'assaut et une mitrailleuse, ainsi que quatorze motos. Six personnes ont été blessées lors des échanges de tirs entre les forces armées. Les membres des forces de sécurité blessés ont été évacués vers la capitale, Niamey.



Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), actuellement au pouvoir au Niger, et le ministre de la Défense ont présenté leurs condoléances aux familles des soldats décédés et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



Les autorités ont réitéré leur détermination à "poursuivre les efforts pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national". Le ministère de la Défense a assuré que "la mort de soldats au nom de la défense de la patrie ne sera pas vaine".