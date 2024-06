AFRIQUE

Niger : Alhassane Intinicar, activiste politique Nigérien, placé en garde à vue

Alwihda Info | Par Peter Kum - 4 Juin 2024

L'acteur politique et activiste nigérien Alhassane Intinicar, président du parti PND Akal Kassa et candidat à la dernière élection présidentielle, a été interpellé le 3 juin 2024 et placé en garde à vue. Les autorités lui reprochent "la diffusion de données de nature à troubler l'ordre public et porter atteinte à la dignité humaine".