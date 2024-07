Niger: Couvre-feu instauré à Tillabery suite à une évasion de prisonniers

Des informations non confirmées font état d'une centaine de prisonniers en fuite, parmi lesquels des auteurs de tentatives de coups d'État, des terroristes et d'autres dangereux criminels. Les autorités ont lancé une opération de recherche d'envergure pour retrouver les fugitifs et appellent la population à la vigilance.



Le couvre-feu vise à limiter les mouvements de population et à faciliter les opérations de recherche. Il sera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.



Les chefs traditionnels et les leaders religieux de la région ont été mobilisés pour sensibiliser la population et l'inviter à dénoncer tout individu suspect aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS).



Cette situation suscite une vive inquiétude au sein de la population de Tillabery, qui craint pour sa sécurité. Les autorités ont pris des mesures pour renforcer la sécurité dans la ville et rassurer les habitants.