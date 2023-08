Niger : Entretien téléphonique entre Goïta et Poutine

« Le président Russe V. Poutine a eu une conversation téléphonique avec le Président de Transition de la République du Mali A. Goïta », a annoncé sur sa page Twitter ce 15 aout 2023, le ministère russe des Affaires étrangeres.



« Dans la suite des pourparlers russo-maliens au plus haut niveau qui se sont tenus le 29 juillet à Saint-Pétersbourg, un certain nombre de questions sur le développement ultérieur des relations bilatérales amicales ont été discutées », a précisé le gouvernement russe.



« Une attention particulière a été accordée à la situation dans la région saharo-sahélienne. En particulier, l’importance du règlement de la situation autour de la République du Niger par des moyens exclusivement politico-diplomatiques pacifiques a été soulignée », a souligné Moscou.



Dans son message mardi sur Twitter, le président de la transition malienne a affirmé avoir souligné auprès de son homologue russe « l’importance d’un règlement pacifique de la situation pour un Sahel plus stable ».



Cet appel de Vladimir Poutine pour une résolution de la crise nigérienne par voie diplomatique intervient alors la Cédéao a donné la semaine dernière, son feu vert à une intervention militaire contre les putschistes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet au Niger, en activant sa force en attente. Les chefs d’État-major des pays membres de la communauté seront en réunion à Accra, les jeudi et vendredi prochains pour discuter du sujet.