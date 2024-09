Niger : Évacuation de soldats nigériens blessés vers l'Allemagne

L'évacuation de soldats nigériens vers l'Allemagne met en évidence la complexité de la situation sécuritaire au Niger et l'importance de la coopération internationale pour faire face à ces défis. Ce geste humanitaire témoigne également de la solidarité entre les deux pays.



Au Niger, au moins douze militaires nigériens ont été tués et plus d’une trentaine blessés au cours de deux attaques séparées et dans l’explosion d’une mine artisanale entre dimanche 15 et mardi 17 septembre, a déclaré l’armée mercredi 18 septembre à la télévision nationale.



L’une des attaques a été revendiquée par un nouveau groupe armé, le Mouvement patriotique pour la liberté et la justice (MPLJ), qui a affirmé avoir tué quatorze soldats et deux gendarmes, et avoir perdu deux de leurs combattants.