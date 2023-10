Niger : Kiari Liman-Tinguiri reconnait qu’il n’est plus ambassadeur du Niger aux USA

« La reconnaissance par le gouvernement américain que « c’est le CNSP qui dirige le Niger » met fin à mes fonctions d’ambassadeur du Niger aux USA », a annoncé sur Twitter ce samedi 28 octobre 2023, Kiari Liman-Tinguiri.



« Je remercie les autorités américaines et en particulier celles du département d’Etat, les membres du corps diplomatique accrédité à Washington, notamment ceux du groupe africain et du groupe régional de la CEDEAO pour leur collaboration pendant ma mission. Je continuerai à m’exprimer ici, à titre personnel », a ajouté le diplomate nigérien.



Après le coup d’état ayant renversé le Président Bazoum le 26 juillet dernier, la junte du Mali avait essayé de le révoquer de ses fonctions comme l’ambassadeur du Niger aux Etats Unis. Mais Washington avait indiqué qu’elle ne reconnait que le diplomate Kiari.



Les Etats Unis d’Amérique ont aussi reconnu que « le Président Bazoum a été déposé » et c’est « le CNSP qui dirige le Niger », a déclaré, ce jeudi 26 Octobre 2023, la Secrétaire d’Etat américaine adjointe, chargée des affaires africaines, Mme Molly Phee, dans une conférence de presse qu’elle a animée avec des journalistes nigériens, par vidéoconférence.



Tout en reconnaissant que le pouvoir du Président Mohamed Bazoum est déchu, la responsable diplomatique américaine insiste pour que les nigériens travaillent avec les Etats Unis et la CEDEAO pour un retour à l’ordre démocratique. « Le temps est venu de parler avec vos partenaires dans la Région. Vous devez travailler avec nous », a lancé le 26 octobre Mme Molly Phee à l’endroit des nigériens.