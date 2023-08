Niger : L'UE soutiendra pleinement toute action de la CEDEAO (porte-parole)

"Nous croyons qu'il y a encore de l'espace de négociations dans les deux prochains jours, avant le sommet de la Cédéao, la principale structure pour les actions dans cette situation. L'Union européenne soutiendra pleinement toutes les décisions de la Cédéao", a-t-il déclaré. "Il ne peut y avoir aucune conséquence positive si l'on laisse le coup se poursuivre".



"La Cédéao travaille activement dans ce sens, en essayant de trouver une solution, de rétablir un ordre démocratique normal. Ils tiendront un autre sommet extraordinaire jeudi, dans deux jours", a-t-il souligné. "Nous attendons cette réunion pour voir quelles décisions ils prendront."



"Toutes les activités [de l'UE sur la coopération avec le Niger] ont été suspendues, notamment l'aide financière et les missions civiles de coopération et de sécurité. Nous ne travaillons pas avec les autorités illégales", a ajouté M. Stano. Il n'a pas non plus exclu qu'un coup d'État au Niger puisse entraîner de nouveaux risques migratoires pour l'Union européenne.