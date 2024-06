Niger : La Cour d'État lève l'immunité de Mohamed Bazoum, accusé de haute trahison

Il est accusé de haute trahison, de complot visant à compromettre la sûreté de l'État et d'apologie du terrorisme. Ses avocats, qui déclarent n'avoir jamais pu le rencontrer, dénoncent « l'avènement de l'arbitraire » et la fin de « l'indépendance du pouvoir judiciaire au Niger ».



Leurs arguments n'ont pas été pris en compte par la Cour d'État, qui a rendu son verdict après une audience sommaire.



La Cour d'État, qui concentre tout le pouvoir judiciaire au Niger, a été instaurée par la junte militaire ayant renversé le président Bazoum en 2023.



Mohamed Bazoum a dirigé le Niger de 2021 à 2023. Malgré dix mois de séquestration et de pressions extrajudiciaires, cet homme de 64 ans n'a jamais démissionné.