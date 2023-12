Niger : La junte exprime son indignation suite à la participation des membres de l'ancien gouvernement déchu au dernier sommet de la Cédéao

Les autorités de la transition du Niger « au nom du gouvernement et du peuple nigérien, exprime son indignation suite à la participation de membres de l'ancien gouvernement déchu au dernier sommet de la Cédéao », ont annoncé ce mercredi 13 décembre 2023, les militaires au pouvoir.



« Cette invitation unilatérale d'hommes politiques nigériens déconnectés des réalités actuelles du pays constitue une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de notre nation », a dénoncé la junte.



Niamey « condamne fermement cette énième provocation de la part d'une organisation supposée défendre les intérêts des pays de la sous-région. Elle ne fera que renforcer la détermination du peuple nigérien à reprendre en main son propre destin ».



Au dernier sommet de la Cédéao à Abuja au Nigeria, « les quelques rares images illustrant la présence à l’ouverture de la Session, des représentants de l’ancien régime de Bazoum Mohamed ont été portées en triomphe sur les réseaux sociaux par leurs partisans et inconditionnels soutiens mais aussi par des détracteurs qui u voient par là une nouvelle provocation de l’organisation communautaire qui a en principe suspendue le pays », avait indiqué le journal Actu Niger, le dimanche 10 décembre 2023.



« On y voit sur les images et sur la place réservée à la délégation du Niger, l’ancien Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou ainsi que, assis derrière, les anciens ministres Hassoumi Massaoudou, ex chef de la diplomatie, et celui du commerce, Alkache Alhada. Des dignitaires de l’ancien régime qui sont en exil depuis le coup d’état de juillet dernier et qui ont fait le déplacement pour la circonstance », avait précisé Actu Niger.