Niger : Le Président Tiani reçoit l'envoyé spécial du Président Sénégalais et le candidat à la présidence de la BAD

L'audience s'est déroulée en présence de plusieurs hauts responsables nigériens, notamment le Général de Brigade Mohamed Toumba, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de l'Administration du Territoire, Monsieur Bakary Yaou Sangaré, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'Extérieur, le Dr. Soumana Boubacar, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Chef de l'État et Porte-parole du Gouvernement, et l'Ambassadeur Illo Adani, Conseiller Chargé des Questions stratégiques et Diplomatiques du Président de la République, Chef de l'État.







Bien qu'aucun détail n'ait été fourni sur le contenu des discussions, la présence conjointe de l'envoyé spécial du Président sénégalais et du candidat à la présidence de la BAD suggère que les échanges ont pu porter sur des questions de coopération bilatérale entre le Niger et le Sénégal, ainsi que sur des enjeux liés au développement économique du continent africain.