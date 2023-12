Niger : Le Président de la transition en visite de travail et d’amitié au Togo

« Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Niger et le Togo et permettra aux deux chefs d'État d'échanger sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun », a souligné Niamey.



« Plusieurs accords de coopération devraient être signés à cette occasion pour dynamiser la coopération nigéro-togolaise dans différents domaines stratégiques tels que la défense, les transports, le commerce ou encore la diplomatie », a annoncé la présidence du Niger.



Selon la présidence, la délégation conduite par le Président Tiani est composée de plusieurs membres du gouvernement nigérien dont le ministre d'État à la Défense, le ministre des Affaires Étrangères ou encore le ministre des Transports.