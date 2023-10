Niger : Le Tchad préoccupé par les produits du PAM bloqués au Port de Cotonou

L’ambassadeur du Tchad au Niger Abdoulaye Abdelkerim Abbo Grou, a reçu le mardi 17 Octobre 2023 à son Cabinet, M. Jean-Noël Gentile, Représentant et Directeur Pays du Programme Alimentaire Mondiale (PAM) au Niger.



L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur les actions que mènent le PAM dans cette situation préoccupante que vie le Sahel, a indiqué la chancellerie tchadienne.



« Les questions liées à l'insécurité, au mauvais état des routes et à la fermeture des frontières ainsi que du port de Cotonou par la CEDEAO ont également été abordées. Celles ci compliquent, selon le représentant, la capacité actuelle du PAM à acheminer les vivres importés aux déplacés et aux enfants dans le besoin ».



Selon l’ambassade du Tchad au Niger, « cette rencontre de réflexion entre l’ambassadeur et le directeur pays du PAM permet de réfléchir et trouver le moyen d'acheminer les produits du PAM stockés au port de Cotonou ».

« Le diplomate tchadien quand à lui, a, au cours de cet échange a évoqué la question des réfugiés soudanais à la frontière du Tchad est préoccupante et d'd'actualité ».



L’ambassade du Tchad a relevé que depuis le début de la crise soudanaise, le Tchad a accueilli plus de un(1) millions de réfugiés soudanais.



« Très touché, le représentant du PAM M. Gentille Jean-Noël, il a surtout salué et encouragé le Tchad d’avoir accepté et de d'avoir pris des mesures pour faciliter l'action humanitaire », a conclu la chancellerie tchadienne.