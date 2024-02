Niger : Le gouvernement affirme avoir découvert une cache d’armes dans une villa occupée par des instructeurs militaires Français

Selon les autorités nigériennes, cette découverte a eu lieu à Niamey, dans le quartier Francophonie Extension Tchangarey. La villa en question était apparemment utilisée par des instructeurs militaires français pour mener des opérations secrètes. Cette information a été rapportée par le journal local ActuNiger qui précise que la villa s'est avérée être un véritable centre d'opération.



La présence de ces armes de guerre dans ce contexte soulève de nombreuses questions et inquiétudes quant à leur utilisation et aux motivations derrière cette situation. Les autorités nigériennes ont immédiatement lancé une enquête approfondie afin de déterminer l'origine et la raison d'être de ces armes.