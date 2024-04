Niger: Le renforcement de la coopération militaire sino-nigérienne au cœur des discussions entre le Ministre Salifou Mody et l'Ambassadeur Jiang Feng

Au cours de cet entretien, le Ministre Salifou Mody et l'Ambassadeur Jiang Feng ont évoqué les excellentes relations bilatérales qui existent entre le Niger et la Chine, notamment dans le domaine de la défense. Ils ont également réaffirmé leur volonté commune de renforcer et d'approfondir cette coopération pour répondre aux défis sécuritaires auxquels les deux pays font face.



