Niger : Le retrait des troupes françaises va débuter « cette semaine » (Gouvernement)

Au Niger, « le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) informe les Nigériens que le retrait des troupes militaires françaises de notre pays va débuter cette semaine », a annoncé sur Twitter ce jeudi 5 octobre 2023, la junte.



Selon le CNSP, « les 400 soldats français basés à Ouallam seront les premiers à plier bagage. La base aérienne de Niamey où sont stationnés la majorité des militaires français sera ensuite démantelée d'ici fin de l'année ».



La junte « appelle les Nigériens à la vigilance pendant cette période de transition » et de rester « particulièrement attentif afin que ce retrait se fasse en bon ordre et en toute sécurité ».



Selon les médias français, l’état-major de l’armée française a aussi annoncé ce jeudi 5 octobre qu’il va « lancer l'opération de désengagement dans la semaine, en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens ».



Le président français Emmanuel Macron avait annoncé le 24 septembre dernier la fin de la coopération militaire avec le Niger et le départ progressif des 1.400 militaires français présents dans le pays « d'ici la fin de l'année ».