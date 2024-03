Niger : Les États-Unis reconnaissent la fin des accords militaires avec Niamey

Les États-Unis ont reconnu la fin des accords militaires avec le Niger. Cette décision marque un tournant dans la relation bilatérale et a été annoncée par Fitzgibbon. De plus, un projet futur est prévu pour discuter du désengagement des forces américaines.



Soutien au développement : Fitzgibbon a réaffirmé l’engagement des États-Unis à soutenir le développement du Niger. L’USAID (Agence des États-Unis pour le développement international) continuera de jouer un rôle essentiel dans cette coopération. Les États-Unis restent déterminés à travailler aux côtés du Niger pour promouvoir la croissance et le bien-être de la population.



Il est important de noter que cette rencontre intervient dans un contexte où le Niger a suspendu son accord militaire avec les États-Unis. Cette décision a des implications significatives pour la sécurité et les intérêts américains dans la région, étant donné que le Niger joue un rôle central dans les opérations militaires américaines en Afrique subsaharienne et abrite une base aérienne majeure.



La coopération entre ces deux nations reste un enjeu crucial, et les discussions entre le général Toumba et l’ambassadrice Fitzgibbon reflètent leur volonté commune de travailler ensemble malgré les défis et les ajustements nécessaires.