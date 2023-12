Niger : Les Premiers ministres des pays de l’AES effectueront un sit-in ce vendredi

« Les Premiers Ministres au rond-point Escadrille pour le sit-in de la souveraineté. Les Premiers Ministres des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, seront présents au rond-point Escadrille à Niamey, ce vendredi 29 décembre 2023 à partir de 15 heures », a annoncé vendredi, l’AES.



La création de l'Alliance des États du Sahel en septembre dernier témoigne d'une volonté commune de coopération et d'action concertée face aux défis sécuritaires et économiques qui touchent la région. La présence des Premiers Ministres au rond-point Escadrille à Niamey revêt donc une grande importance, soulignant ainsi l'unité et la solidarité entre ces nations voisines.



Cet événement met en lumière l'importance accordée par les dirigeants sahéliens à renforcer leur collaboration dans le but d'améliorer les conditions sociales, économiques et sécuritaires pour leurs citoyens. Il est également un signe fort adressé à la communauté internationale quant à leur détermination commune à assurer un avenir prospère pour leurs peuples.