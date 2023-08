Niger: Suspension temporaire des autorisations diplomatiques permanentes de vol

Au Niger, « les autorisations diplomatiques permanentes au titre de l’année 2023 accordées aux aéronefs des pays amis et partenaires du Niger sont temporairement suspendues », a annoncé mardi 8 aout 2023, les militaires au pouvoir au Niger.



La junte nigérienne a par ailleurs rappelé aux missions diplomatiques accréditées au Niger que « l’espace aérien nigérien est fermé pour tout aéronef jusqu’à nouvel ordre ».



Dimanche 6 août dernier, le Niger a annoncé la fermeture de son espace aérien «face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins» surtout de l’Afrique centrale, a annoncé la junte.



«Face à la menace d'intervention qui se précise à partir des pays voisins, l'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour dimanche (...) jusqu'à nouvel ordre», indique le communiqué qui précise que «toute tentative de violation de l'espace aérien» entraînera «une riposte énergique et instantanée».



La décision prise par la junte dimanche pour fermer l’espace aérien nigérien, « a contraint de nombreuses compagnies aériennes, dont Air France, à dérouter, voire annuler des vols » à destination du Niger, a rapporté, lundi, le journal Figaro ajoutant que c’est un véritable casse-tête.



« La compagnie nationale (Air France, Ndlr) annonce avoir pris des mesures pour s'adapter à la situation au Sahel. Les vols vers Niamey sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, tandis que les liaisons vers Bamako (Mali) et Ouagadougou (Burkina Faso) sont interrompues jusqu'au 11 août inclus », a expliqué le journal français.