Niger : début du désengagement des troupes françaises avec brefs transits prévus par le Tchad

Mardi 10 octobre 2023, plusieurs vols transportant des militaires et du fret ont été organisés au départ de Niamey pour rejoindre la France directement ou via N’Djamena. De même, un premier convoi constitué de soldats français et de véhicules militaires a quitté les bases de Ouallam et Tabarey-Barey accompagné par des forces de sécurité nigériennes. Compte tenu de la situation régionale, l’itinéraire routier emprunte un transit vers le Tchad, d’où les soldats français et les véhicules rejoindront ensuite la France.



La manœuvre globale de désengagement prévoit en effet un retour vers la France de l’ensemble des forces déployées au Niger. Toutes les dispositions ont été prises pour que ces mouvements se déroulent en bon ordre et en sécurité. L’objectif est de réaliser un désengagement maîtrisé et selon un calendrier partagé.