Niger : des militaires retraités se disent "prêts à reprendre les armes pour défendre la patrie"

Dans leur déclaration publique, les anciens militaires du Niger expriment leur indignation face à ce qu'ils qualifient de "vélléité sauvage et criminelle" de la CEDEAO, l'UEMOA, la France et les États-Unis. Ils dénoncent ainsi toute ingérence étrangère qui menace l'intégrité et la souveraineté de la nation.



"Nous nous insurgeons contre la vélléité sauvage et criminelle, sans foi ni loi, de la CEDEAO, de l'UEMOA et de leurs commanditaires que sont la France et les États-Unis. (...) Nous nous disons prêts à reprendre les armes pour défendre de jour comme de nuit la patrie menacée", a affirmé Adamou Salifou, ancien militaire, dans un point de presse diffusé à la RTN.



Il appelle tous les anciens militaires à "se joindre à eux" pour "se mettre au service de la patrie."



Par ailleurs, le commandant à la retraite Seydou Oumarou Kountche a déclaré : "Nous sommes fiers de cette action salvatrice pour le bien de notre peuple qui attendait et espérait avec cette résilience (...) Nous vous conjurons de tenir bon et de ne pas fléchir, d'agir sans crainte et sans faiblesse, en ayant pour seule boussole l'intérêt supérieur du peuple et du Niger".