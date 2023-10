Niger : échec de la tentative d'évasion du président déchu Bazoum

Le 19 octobre 2023, vers trois heures du matin, le président déchu Mohamed Bazoum, accompagné de sa famille, de ses deux cuisiniers et de deux agents de sécurité, a tenté de s'évader de sa détention. Cette évasion manquée faisait partie d'un plan en trois phases :



Phase 1 : Évasion depuis un point de récupération près du palais présidentiel, où un véhicule banalisé les attendait.



Phase 2 : Le véhicule devait les conduire à une cachette dans le quartier Tchangarey, en périphérie nord de Niamey.



Phase 3 : À partir de cette cachette, un déplacement était prévu vers deux hélicoptères appartenant à une puissance étrangère, supposés les exfiltrer vers Birni-Kebbi au Nigéria.



“Grâce à la réponse rapide et efficace des forces de défense et de sécurité, ce plan visant à déstabiliser le pays a été déjoué”, affirme le pouvoir. Le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le gouvernement “saluent le professionnalisme et le sang-froid de ces forces qui ont réussi à sauver des vies malgré le comportement irresponsable du président déchu et de ses complices.”



À l'heure actuelle, les principaux responsables de cette tentative et certains de leurs complices ont été appréhendés, selon le CNSP. Le procureur de la République a ouvert une enquête sur cette affaire.