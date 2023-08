Niger : l'armée déploie des renforts dans la capitale Niamey

Les forces armées du Niger ont déployé des renforts dans la capitale, pour se préparer à une éventuelle intervention militaire, a déclaré une source militaire à CNN, quelques heures seulement après que la junte militaire à la tête du pays a refusé de respecter la date limite fixée par un bloc régional influent pour céder le pouvoir.



Selon l'information rapportée par CNN, un convoi d'environ 40 camionnettes est arrivé dimanche soir, à la tombée de la nuit, amenant des troupes d'autres régions du pays, pour rassurer une population nerveuse et se préparer à une éventuelle bataille.



En effet, le Niger est plongé dans le chaos politique depuis la fin du mois dernier, lorsque le président Mohamed Bazoum a été renversé par un coup d'État de la garde présidentielle.



La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a réagi quelques jours plus tard, en adoptant des sanctions, et en lançant un ultimatum à la junte militaire au pouvoir : démissionner dans un délai d'une semaine ou faire face à une éventuelle intervention militaire.