Niger : l'armée tchadienne neutralise une importante base de Boko Haram

L'armée tchadienne a neutralisé lundi matin une base de Boko Haram située à 16 Km à l’intérieur du territoire nigérien, à Kindi-Midom.



L'opération d'envergure a été menée par voie aérienne, fluviale et terrestre.



Les terroristes ont été surpris vers 4 heures du matin. Un mode opératoire similaire à l'attaque de Bohoma par des insurgés de Boko Haram.



"L'armée a choisi de répondre par une mode opératoire qu'affectionnait la bande à Shekau en la surprenant vers 4h du matin", souligne la Présidence.



C’est l’armée de l’air tchadienne qui a attaqué la première, la position de l’ennemi en neutralisant plusieurs hors-bords motorisés, permettant de réduire les chances de fuites des terroristes. Une colonne terrestre a ensuite pris d'assaut la base.



Le combat a duré quelques heures et s’est étendu sur 2 km. Tous les éléments de la secte Boko Haram se trouvant dans le secteur ont été tués.



"Personne n’a pu s’échapper. Les cadavres sont visibles et éparpillés tout au long des théâtres des opérations ainsi que de nombreuses armes récupérées", explique la Présidence.