Niger : la Banque africaine de développement accompagne l’assainissement des finances publiques pour renforcer l a compétitivité économique

Entre 2017 et 2019, la Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org/) a accompagné le Niger dans l’assainissement de ses finances publiques pour améliorer la compétitivité de son économie, à travers la mise en œuvre du Programme d’appui aux réformes et à la résilience économique ([PARRE](https://www.afdb.org/fr/documents/niger-programme-dappui-aux-reformes-et-la-resilience-economique-parre-phase-1-rapport-dachevement-de-projet))… Read more on https://afdb.africa-newsroom.com/press/nig...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...