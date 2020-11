Niger : la Banque africaine de développement mobilise six millions de dollars supplémentaires pour une formation pro fessionnelle de qualité

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a approuvé, mardi 17 novembre 2020 à Abidjan, l’octroi d’un prêt supplémentaire de 6,35 millions de dollars américains au Niger pour l’achèvement du projet d’amélioration de l’accès à la formation professionnelle de qualité. Dénommé Projet d’appui au développement de l’enseignement et de… Read more on […]

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (www.AfDB.o...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...