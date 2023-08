Niger : la fermeture de l'espace aérien pourrait entraîner une hausse des billets d’avion

La fermeture de l'espace aérien au Niger a contraint les compagnies aériennes européennes à modifier les itinéraires des vols à destination du Nigeria voisin, ce qui pourrait bientôt avoir une incidence sur le prix des billets. C'est ce que rapporte le journal nigérian Daily Trust.



Selon des sources proches de l'industrie aéronautique, les avions devront contourner la zone restreinte par les autorités nigériennes. En effet, les avions à destination du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la France et d'autres pays européens survolent généralement le territoire du Niger.



Et d’ores et déjà, la durée des vols entre le Nigeria et l'Europe a augmenté d'une heure. Plus tôt, la compagnie nationale française Air France a décidé de suspendre ses vols vers les capitales du Niger (Niamey), du Burkina Faso (Ouagadougou) et du Mali (Bamako).



La compagnie aérienne française a également précisé qu'en raison de la fermeture de l'espace aérien au-dessus du Niger, elle doit revoir ses plans de vol, ce qui entraînera une augmentation de la durée des vols vers un certain nombre de pays africains, qui pourrait être rallongée de 15 minutes à 2 heures.