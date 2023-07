Niger : la junte met en garde contre l'usage abusif des réseaux sociaux après le putsch

Le Général Abdourahamane Tchiani, désormais à la tête du pays, a mis en garde toute personne qui utiliserait les plateformes telles que Whatsapp, Twitter, Telegram, Tik Tok, Facebook et Viber pour véhiculer des informations ou des messages haineux susceptibles de perturber la cohésion sociale et l'ordre public.



Dans le communiqué n° 12 diffusé, il a rappelé aux Nigériens l'importance de respecter les lois en vigueur qui luttent contre la cybercriminalité. Il a également souligné que les forces de l'ordre et de sécurité veillent à faire appliquer ces règles et que toute infraction sera sanctionnée conformément à la loi.



Le CNSP a désigné le général Abdourahmane Tchiani comme chef de la junte militaire après le coup d'État, le vendredi 28 juillet 2023.



En cette période critique pour le pays, la mise en garde du CNSP sur l'usage responsable des réseaux sociaux vise à préserver la stabilité et la cohésion nationale, tout en s'assurant que la propagation de messages haineux et de désinformation ne nuit pas à la société nigérienne.