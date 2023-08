Niger : la junte met en garde la CEDEAO contre une "aventure militaire" aux "conséquences désastreuses"

"Des informations concordantes actuellement en possession du CNSP indique que des forces d'une puissante étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des forces armées terroristes", a déclaré le colonel-major Amadou Abdramane, ce 6 août 2023, dans un communiqué lu à la Télévision nigérienne.



Le CNSP "met en garde la CEDEAO, à la solde de cette puissance étrangère, contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous-région, la stabilité et l'unité de notre communauté", selon le communiqué.



Les forces armées nigériennes "sont prêtes pour défendre l'intégrité de notre territoire et l'honneur de notre patrie", ajoute la déclaration.



Le pouvoir militaire nigérien "appelle la population, dont la jeunesse, à se tenir prête pour la défense de la patrie."