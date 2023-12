Niger : la militante panafricaniste Nathalie Yamb reçue en audience par le Président de la transition

Cette rencontre était l'occasion pour N. Yamb d'exprimer son soutien constant à la lutte du peuple nigérien pour la souveraineté et le changement depuis le 26 juillet 2023. Elle a également réaffirmé son engagement envers le chef de l'État et le CNSP.



Cet événement symbolise l'amitié entre le Niger et les panafricanistes du monde entier dans leur combat contre le néocolonialisme. L'audience s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement de la transition, soulignant ainsi l'importance accordée à ce sujet crucial.



Cette rencontre montre clairement que les autorités nigériennes reconnaissent l'appui des activistes panafricanistes comme un élément vital dans leur quête pour un changement durable. C'est un pas significatif vers une collaboration fructueuse entre les différentes forces engagées dans cette lutte commune.