Niger : le chef de l’Etat reçoit une délégation de jeunes patriotes

Ce mardi 2 janvier 2024, le général de Brigade Abdourahamane Tiani, chef de l'Etat et président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, a accueilli une délégation de jeunes acteurs d'un projet civilo-militaire.



Ces jeunes, initiateurs d'une caravane civilo-militaire de sensibilisation, visent à renforcer la collaboration et la compréhension mutuelle entre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité, contribuant ainsi à la consolidation de la paix.



La caravane civilo-militaire des jeunes était conduite Idrissa Adamou Mato.