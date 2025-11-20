Niger : le général Abdourahamane Tiani préside la réunion du Conseil régional de sécurité

Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahamane Tiani, a présidé ce mercredi 19 novembre 2025, à Diffa, la réunion du Conseil régional de sécurité.



Cette instance de la sécurité régionale de Diffa s'est tenue dans la salle de réunion de la case de passage présidentielle, sous la présidence du chef de l'État. Comme dans les autres chefs-lieux de région, à Diffa, il s’est agi pour le président de la République, chef de l'État, le général Abdourahamane Tiani, chef suprême des Armées, de faire le point sur la situation sécuritaire régionale.



Autour du président de la République, il y avait le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi, le chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salaou Barmou, et le chef d'état-major particulier du président de la République, le cénéral de brigade Ibro Amadou Bacharou.



Étaient également présents le directeur général de la Police nationale, Assahaba Ebankawel, le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Salim Mahamadou Gado, le haut commandant de la Gendarmerie, le colonel-major Kimba Tahirou, le gouverneur de la région de Diffa, le procureur général de Diffa, ainsi que l'ensemble des responsables régionaux des Forces de défense et de sécurité de la région de Diffa.