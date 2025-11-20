Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Niger : le général Abdourahamane Tiani préside la réunion du Conseil régional de sécurité


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Novembre 2025



Niger : le général Abdourahamane Tiani préside la réunion du Conseil régional de sécurité
Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahamane Tiani, a présidé ce mercredi 19 novembre 2025, à Diffa, la réunion du Conseil régional de sécurité.

Cette instance de la sécurité régionale de Diffa s'est tenue dans la salle de réunion de la case de passage présidentielle, sous la présidence du chef de l'État. Comme dans les autres chefs-lieux de région, à Diffa, il s’est agi pour le président de la République, chef de l'État, le général Abdourahamane Tiani, chef suprême des Armées, de faire le point sur la situation sécuritaire régionale.

Autour du président de la République, il y avait le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi, le chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salaou Barmou, et le chef d'état-major particulier du président de la République, le cénéral de brigade Ibro Amadou Bacharou.

Étaient également présents le directeur général de la Police nationale, Assahaba Ebankawel, le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Salim Mahamadou Gado, le haut commandant de la Gendarmerie, le colonel-major Kimba Tahirou, le gouverneur de la région de Diffa, le procureur général de Diffa, ainsi que l'ensemble des responsables régionaux des Forces de défense et de sécurité de la région de Diffa.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/11/2025

Tchad : les autorités apportent leur soutien aux victimes de l’incendie de Koukou-Angarana

Tchad : les autorités apportent leur soutien aux victimes de l’incendie de Koukou-Angarana

Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem rappelle les responsables locaux à l’ordre Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem rappelle les responsables locaux à l’ordre 19/11/2025

Populaires

Tchad : après la Table ronde sur le PND, le président oriente le PM et les présidents des grandes Institutions

19/11/2025

Tchad : affaire des généraux à Klessoum, la demande de mise en liberté rejetée

19/11/2025

Centrafrique : un accord de paix signé à N’Djamena entre le gouvernement et le MPC

19/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter