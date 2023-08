Niger : le général Moussa Salaou Barmou nommé chef d'état-major des armées

Les militaires ayant pris le contrôle du Niger ont annoncé la nomination du général de brigade Moussa Salaou Barmou au poste de chef d'état-major des forces armées du pays. Avant cela, il dirigeait les forces spéciales de l'armée nigérienne, selon le site ActuNiger. Moussa Salaou Barmou succède au général de division Abdou Sidikou Issa au poste de chef d'état-major.



Le site informe également que le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général Abdourahamane Tchiani, a publié un décret concernant le CNSP. Plusieurs hauts responsables militaires ont été ajoutés aux 16 membres du Conseil, et un secrétariat a été établi pour assurer la coordination avec les autres institutions de transition. Suite à l'annonce de la suspension de la Constitution actuelle et de toutes les institutions créées en son sein, les rebelles ont déclaré que le CNSP assurerait temporairement les pouvoirs exécutif et législatif, et que son président agirait en tant que chef d'État.