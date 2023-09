Niger : le gouvernement et le CNSP dénoncent les déclarations d’un ex-agent de la DGSE

Dans un communiqué, « le gouvernement de la République du Niger et le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) dénoncent avec force, les déclarations abjectes tenues le 25 septembre 2023 sur la chaîne de télévision française LCI, par un ex-agent des services de renseignement français (DGSE), évoquant des "opérations de déstabilisation" clandestines au Niger ».



Pour les autorités nigériennes, de telles « menaces voilées » à l'encontre de la souveraineté et de la sécurité du Niger, sont intolérables. Ainsi donc, le pays ne saurait accepter ces « plans machiavéliques », visant à attenter à la stabilité de la nation.



Par ailleurs, le gouvernement met en garde contre toute velléité d'ingérence dans les affaires intérieures nigériennes. « Notre vaillant peuple saura déjouer toutes les manœuvres subversives et défendre l'intégrité du pays », peut-on lire.



Enfin, « la paix et la concorde internes du Niger ne sauraient être des variables d'ajustement géopolitiques. Qu'on se le tienne pour dit : le combat pour l'indépendance est un combat sacré que nous gagnerons », indique le communiqué de dénonciation.