Niger: sept soldats tués dans une attaque de Boko Haram

Niamey - Sept soldats nigériens ont été tués et dix-sept autres blessés mercredi dans une attaque "terroriste" attribuée à Boko Haram dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, a annoncé le gouvernement du Niger dans un communiqué vendredi.



"Le bilan provisoire de la lâche attaque terroriste survenue dans la nuit de mercredi à jeudi à Toummour est de sept morts, dix-sept blessés et un militaire porté disparu", a précisé un communiqué du conseil des ministres lu à la radio d'Etat.



Le gouvernement n'a pas donné pour le moment des précisions sur cette attaque et souligne qu'une équipe du ministère de la Défense "dépêchée sur lieux donnera d'amples détails sur cet évènement malheureux".



Plus tôt dans la journée, une source sécuritaire avait affirmé qu'"au moins 5 soldats" ont été tués et un civil blessé au cours de l'attaque.



"Il y a eu des soldats morts et une dizaine de blessés dans cette attaque de Boko Haram à Toummour", une commune de la région de Diffa, avait indiqué à l'AFP un responsable des services de sécurité.



Cette attaque est intervenue après plusieurs mois d'accalmie dans la région de Diffa théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram.



Selon cette deuxième source,les assaillants ont pu surprendre les soldats en arrivant avec des véhicules militaires nigériens volés lors de précédentes opérations.



Ce mode opératoire a déjà été utilisé à plusieurs reprises par le groupe islamiste dans la zone.



"Une dizaine de véhicules militaires", ont été emportés par les assaillants qui ont "ensuite fui vers le Nigeria", voisin, a expliqué une autre source, sans autre précision.



Le journal en ligne Aïr-Info avait évoqué "sept soldats nigériens tués" et "25 autres blessés".



Les assaillants ont réussi à "tromper la vigilance" des soldats nigériens en plaçant "à la tête" de leur convoi "un véhicule aux couleurs de l'armée du Nigeria", selon ce journal, et sont ainsi parvenus à traverser plusieurs villages jusqu'à Toummour.



Toummour avait déjà été attaquée par des insurgés islamistes nigérians. Le 3 juin 2016, une attaque massive de Boko Haram avait fait 26 tués chez les militaires ainsi qu'un nombre inconnu de victimes civiles dans la ville de Bosso, à une vingtaine de kilomètres de Toummour.



Entre 2015 et 2017, l'ONU a répertorié 582 victimes civiles dans 244 attaques attribuées à Boko Haram dans la région de Diffa. Quelque 141 civils ont été "blessés, tués et enlevés" en 2017, contre 227 en 2016 et 214 en 2015, précise l'ONU sans plus de précisions. L'agence ne fournit pas de bilan des militaires nigériens qui paient un lourd tribut avec des dizaines de morts.