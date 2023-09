Niger : une Commission de lutte contre la délinquance économique

Cette commission est chargée de mettre en œuvre les directives du CNSP et du gouvernement en matière de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, tout en respectant les lois et règlements de la République. L'objectif principal de la COLDEFF est de récupérer tous les biens publics acquis de manière illégale ou détournés.



La création de cette commission a été annoncée dans un communiqué lu le 21 septembre 2023 par le Colonel-major Abdourahamane Amadou, porte-parole du CNSP et du gouvernement de Transition. Selon le communiqué, cette initiative fait suite à l'engagement pris lors du message adressé à la nation le 28 juillet 2023, visant à lutter contre la corruption, l'impunité, le détournement des biens publics et la mauvaise gouvernance.



La COLDEFF est chargée de répondre aux attentes légitimes du peuple nigérien en matière de justice, en se concentrant principalement sur le recouvrement des biens publics acquis de manière illégale ou détournés. Le Président de la Transition et le CNSP ont appelé à un travail ininterrompu dans le seul but de défendre les intérêts du Niger.