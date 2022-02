Niger : une attaque terroriste fait 18 morts dans le département de Banibangou

Le ministère de l’Administration et de la Décentralisation annonce dans un communiqué que « dans l’après-midi du dimanche 20 février 2022, un camion de transport ayant quitté Taroum à destination de Tizegorou, village situé dans le département de Banibangou (région de Tillabéri), a fait l’objet d’une attaque meurtrière perpétrée par le département de Banibangou armés à bord de plusieurs motos, non encore identifiés ».



Le bilan provisoire de cette attaque fait état de : 18 personnes tuées dont 5 du village de Tizegorou et 13 de celui de Foney Gianda ; 8 personnes blessés dont 5 graves admises au district sanitaire de Ouallam ; et le camion incendié. Une opération de ratissage a tout de suite été engagé dans la zone.



A cette triste occasion, « le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation adresse, au nom du président de la République, chef de l’Etat, du gouvernement et à son nom propre, ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessées ».



Par ailleurs, il rassure que l’ensemble des Forces de défense et de sécurité restent entièrement engagés dans le cadre de la protection des populations et de la lé défense de notre territoire. Enfin, « tout en condamnant cet acte criminel, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation réaffirme le ferme engagement du gouvernement à combattre toutes formes de criminalité ».